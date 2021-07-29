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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ашдод - Карабах
Ашдод - Карабах: обзор матча 29 июля 2021
Ашдод
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Карабах
6'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ашдод - Карабах
Замена
N. Sabag
️️️️
M. Bagayoko
83'
72'
Замена
М. Вешович
️️️️
Хайме
72'
Замена
К. Боржес
️️️️
Ф. Озобич
67'
Желтая карточка
А. Гусейнов
Желтая карточка
L. Inbrum
59'
Замена
L. Inbrum
️️️️
М. Райнов
58'
Замена
Z. Zasano
️️️️
Y. Brihon
46'
23'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Р. Маммадов
19'
Желтая карточка
К. Медина
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Озобич
Пас отдал
Хайме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ашдод
6
Feras Abu Akal
ЦП
17
Мартин Райнов
ЦП
15
Tom Ben-Zaken
ЦФ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
1
Йоав Герафи
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
5
Gil Cohen
ЦФ
13
Montari Kamaheni
ЦФ
99
Oz Bilu
ЦФ
10
Moussa Bagayoko
ЦФ
77
Yaakov Brihon
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ашдод
0
Bar Netanel
ЦЗ
0
Shalev Harosh
ЦП
90
Рой Мишпати
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
0
Nawaf Bzeia
ЦФ
2
Zohar Zasano
ЦФ
55
Naor Sabag
ЦФ
0
L. Inbrum
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
2-5
6
17
Райнов
13
77
10
99
5
1-1-2-1-5
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
2
Гараев
9
Хайме
10
Зубир
19
Озобич
7
Шейдаев
66
Андраде
7
Байрамов
81
Медина
4
Маммадов
77
2
2
77
10
55
55
10
17
Райнов
0
0
17
Райнов
9
Хайме
23
Вешович
23
Вешович
9
Хайме
4
Маммадов
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
4
Маммадов
19
Озобич
20
Боржес
20
Боржес
19
Озобич
Остались в запасе
Ашдод
Карабах
0
Bar Netanel
ЦЗ
0
Shalev Harosh
ЦП
90
Рой Мишпати
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
0
Nawaf Bzeia
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
0
Bar Netanel
ЦЗ
0
Shalev Harosh
ЦП
90
Рой Мишпати
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
0
Nawaf Bzeia
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
19
Guy Dahan
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Замик Алиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ашдод - Карабах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ашдод
Лига конференций, 2 раунд
Ашдод
0 : 1
29.07.2021
Карабах
Лига конференций, 2 раунд
Карабах
0 : 0
22.07.2021
Ашдод
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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