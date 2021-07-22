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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - Ашдод
Карабах - Ашдод: обзор матча 22 июля 2021
Карабах
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ашдод
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карабах - Ашдод
Желтая карточка
И. Иббрахимли
90'
Замена
М. Вешович
️️️️
А. Зубир
84'
Красная карточка
М. Медведев
83'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
78'
Замена
К. Боржес
️️️️
Ф. Озобич
78'
76'
Замена
N. Sabag
️️️️
М. Райнов
63'
Замена
M. Bagayoko
️️️️
Y. Brihon
44'
Желтая карточка
Н. Цветкович
33'
Желтая карточка
T. Ben-Zaken
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
81
Кевин Медина
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ашдод
17
Мартин Райнов
ЦП
99
Oz Bilu
ЦФ
77
Yaakov Brihon
ЦФ
13
Montari Kamaheni
ЦФ
5
Gil Cohen
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
15
Tom Ben-Zaken
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
Ашдод
90
Рой Мишпати
ЦФ
2
Zohar Zasano
ЦФ
10
Moussa Bagayoko
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
55
Naor Sabag
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
9
Хайме
10
Зубир
19
Озобич
81
Медина
7
Шейдаев
66
Андраде
7
Байрамов
1-5
17
Райнов
77
15
55
Цветкович
5
13
10
Зубир
23
Вешович
23
Вешович
10
Зубир
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
19
Озобич
20
Боржес
20
Боржес
19
Озобич
77
10
10
77
17
Райнов
55
55
17
Райнов
Остались в запасе
Карабах
Ашдод
1
Эмиль Балаев
ВР
22
Урош Матич
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
90
Рой Мишпати
ЦФ
2
Zohar Zasano
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
22
Урош Матич
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ЦФ
2
Zohar Zasano
ЦФ
66
Nir Hasson
ЦФ
24
Idan Dahan
ЦФ
14
Yoni Sisai
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Карабах - Ашдод
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Ашдод
Лига конференций, 2 раунд
Ашдод
0 : 1
29.07.2021
Карабах
Лига конференций, 2 раунд
Карабах
0 : 0
22.07.2021
Ашдод
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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