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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КуПС - Ноа
КуПС - Ноа: обзор матча 15 июля 2021
КуПС
15.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
5 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Ноа
13'
У. Ниссила
24'
Д. Каррильо
36'
А. Удо
39'
Г. Узочукву
90'
Ранжел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол КуПС - Ноа
Замена
J. Sebban
️️️️
A. Popovitch
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Ранжел
90'
87'
Желтая карточка
М. Коваленко
Замена
M. Ngwa Niba
️️️️
T. Hämäläinen
77'
65'
Замена
S. Shahinyan
️️️️
Э. Эмсис
65'
Замена
И. Смирнов
️️️️
S. Gomes
61'
Желтая карточка
R. Gyasi
Замена
Ранжел
️️️️
А. Удо
59'
Замена
С. Хаарала
️️️️
A. Heinonen
59'
46'
Замена
A. Oliveira
️️️️
B. Hovhannisyan
46'
Замена
R. Gyasi
️️️️
П. Киреенко
Желтая карточка
A. Popovitch
45'
+3
ГОЛ! 4:0!
Г. Узочукву
Пас отдал
A. Popovitch
39'
ГОЛ! 3:0!
А. Удо
Пас отдал
У. Ниссила
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Каррильо
Пас отдал
A. Popovitch
24'
Желтая карточка
Д. Томаш
21'
Желтая карточка
Г. Узочукву
15'
ГОЛ! 1:0!
У. Ниссила
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КуПС
1
Йоханнес Крайдль
ВР
27
Даниэль Каррильо
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
15
Генри Узочукву
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
22
Henri Toivomäki
ЦФ
33
Taneli Hämäläinen
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
17
Arttu Heinonen
ЦФ
13
Аниекпено Удо
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Ноа
98
Павел Овчинников
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
20
Джорди Арарат
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
77
Петрос Аветисян
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
92
S. Gomes
ЦФ
0
B. Hovhannisyan
ЦФ
27
Oliveira Alves Jefferson
ЦФ
69
D. Dedechko
ЦФ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
КуПС
16
Томми Йюрю
ЦП
29
Сантери Хаарала
ПВ
31
Aapeli Alava
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
4
Macdonald Ngwa Niba
ЦФ
10
Jordan Sebban
ЦФ
Ноа
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
1
Nikolay Novikov
ЦФ
11
Sargis Shahinyan
ЦФ
18
Tigran Sargsyan
ЦФ
19
Ashot Adamyan
ЦФ
20
Alexandre Oliveira
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
0
R. Gyasi
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
4-1-5
1
Крайдль
27
Каррильо
33
Томаш
19
Аджей-Боатенг
15
Узочукву
16
Ниссила
33
13
Удо
17
14
22
2-2-1-5
98
Овчинников
20
Арарат
15
Коваленко
6
Эмсис
77
Аветисян
13
Киреенко
92
87
Карапетян
69
27
0
13
Удо
99
Ранжел
99
Ранжел
13
Удо
33
4
4
33
17
29
Хаарала
29
Хаарала
17
14
10
10
14
92
5
Смирнов
5
Смирнов
92
6
Эмсис
11
11
6
Эмсис
0
20
20
0
13
Киреенко
0
0
13
Киреенко
Остались в запасе
КуПС
Ноа
31
Aapeli Alava
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦП
Главный тренер
Яни Хонкаваара
1
Nikolay Novikov
ЦФ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
18
Tigran Sargsyan
ЦФ
19
Ashot Adamyan
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Остались в запасе
31
Aapeli Alava
ЦФ
12
Sami Rissanen
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦП
Остались в запасе
1
Nikolay Novikov
ЦФ
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
18
Tigran Sargsyan
ЦФ
19
Ashot Adamyan
ЦФ
95
Вадим Паирель
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
Главный тренер
Яни Хонкаваара
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча КуПС - Ноа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
- : -
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
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