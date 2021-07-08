Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ноа - КуПС
Ноа - КуПС: обзор матча 08 июля 2021
Ноа
08.07.2021, четверг, 17:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
КуПС
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноа - КуПС
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноа
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Ноа
- : -
28.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Сюник
1 : 3
01.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
КуПС
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Оулу
2 : 0
01.11.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Новости команд
Все
Ноа
КуПС
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
«Сьон» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ноа» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Борац» – «КуПС»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Бораца» и «КуПС» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «КуПС» и «Трабзонспора» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Шэмрок Роверс» – «КуПС»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+