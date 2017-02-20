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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саттон Юнайтед - Арсенал
Саттон Юнайтед - Арсенал: обзор матча 20 февраля 2017
Саттон Юнайтед
20.02.2017, понедельник, 22:55
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Арсенал
26'
Лукас
55'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саттон Юнайтед - Арсенал
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ивоби
74'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Ж. Рен-Аделед
55'
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
45'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Эль-Ненни
40'
Желтая карточка
Ж. Рен-Аделед
26'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
24'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Саттон Юнайтед - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
- : -
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
09.10.2026
Борэм Вуд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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Саттон Юнайтед
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