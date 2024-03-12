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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Порту
Арсенал - Порту: обзор матча 12 марта 2024
Арсенал
12.03.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Порту
41'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Порту
Пенальти не реализован!
Галено
ГОЛ!
Д. Райс
4:2
ГОЛ!
М. Груйич
3:2
ГОЛ!
Б. Сака
3:1
Пенальти не реализован!
Венделл
ГОЛ!
К. Хаверц
2:1
ГОЛ!
Пепе
1:1
ГОЛ!
М. Эдегор
1:0
Желтая карточка
К. Хаверц
116'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Я. Кивиор
106'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
106'
101'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ф. Консейсау
101'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Н. Гонсалес
90'
+7
Замена
М. Груйич
️️️️
А. Варела
88'
Замена
М. Тареми
️️️️
Эванилсон
85'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Г. Жезус
️️️️
Жоржиньо
83'
73'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Эдегор
41'
Желтая карточка
В. Салиба
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
41
Райс
21
Жоржиньо
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-1-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
6
Отавио
18
Венделл
22
Варела
6
Гонсалес
7
Консейсау
11
Пепе
13
Галено
9
Эванилсон
4
Кивиор
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Кивиор
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
21
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
21
Жоржиньо
17
Мариу
3
Санчес
3
Санчес
17
Мариу
22
Варела
8
Груйич
8
Груйич
22
Варела
6
Гонсалес
46
Эустакиу
46
Эустакиу
6
Гонсалес
7
Консейсау
11
Борхес
11
Борхес
7
Консейсау
9
Эванилсон
9
Тареми
9
Тареми
9
Эванилсон
Остались в запасе
Арсенал
Порту
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Арсенал - Порту
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
20
Офсайды
3
3
Количество передач
572
419
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.55
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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