Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Арсенал
Порту - Арсенал: обзор матча 21 февраля 2024
Порту
21.02.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Арсенал
90+4'
Галено
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Арсенал
ГОЛ! 1:0!
Галено
Пас отдал
Отавио
90'
+4
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Венделл
90'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ф. Консейсау
85'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
85'
Замена
И. Хайме
️️️️
Н. Гонсалес
80'
74'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Н. Гонсалес
62'
60'
Желтая карточка
К. Хаверц
57'
Желтая карточка
Я. Кивиор
Желтая карточка
Ф. Консейсау
52'
2'
Желтая карточка
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
73
Джеймс Свит
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
6
Отавио
17
Мариу
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
7
Консейсау
9
Эванилсон
4-1-3-2
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
19
Троссард
18
Венделл
46
Эустакиу
46
Эустакиу
18
Венделл
6
Гонсалес
24
Хайме
24
Хайме
6
Гонсалес
7
Консейсау
11
Борхес
11
Борхес
7
Консейсау
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
19
Троссард
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
19
Троссард
Остались в запасе
Порту
Арсенал
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
73
Джеймс Свит
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
26
Эйден Хевен
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
73
Джеймс Свит
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Порту - Арсенал
2
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
10
Нарушения
14
22
Количество передач
274
494
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.49
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Арсенал
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+