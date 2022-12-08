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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Арсенал - Лион
Арсенал - Лион: обзор матча 08 декабря 2022
Арсенал
08.12.2022, четверг, 18:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Лион
19'
Габриэль
33'
Э. Нкетиа
39'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лион
76'
Замена
К. Боннви
️️️️
А. Лопеш
75'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
К. Люкеба
75'
Замена
Б. Барколя
️️️️
С. Дьоманде
Замена
️️️️
С. Соареш
69'
Замена
К. Кыржан
️️️️
М. Эдегор
68'
68'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
М. Густо
66'
Замена
Тете
️️️️
М. Какере
62'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Р. Февр
62'
Замена
Т. Мендес
️️️️
А. Ляказетт
62'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
К. Толиссо
62'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
У. Ауа
Замена
Маркиньос
️️️️
Ф. Виейра
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Виейра
Пас отдал
Р. Нелсон
39'
ГОЛ! 2:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Ф. Виейра
33'
ГОЛ! 1:0!
Габриэль
Пас отдал
М. Эдегор
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Арсенал
96
Лину Соуза
ЛЗ
50
Тэйлор Форан
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
1
Реми Риу
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
4-3-2-1
1
Хейн
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
21
Соареш
6
Локонга
6
Эль-Ненни
3
Виейра
8
Эдегор
17
Нелсон
9
Нкетиа
4-3-1-2
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
20
Дьоманде
17
Энрике
8
Толиссо
8
Какере
10
Ауа
21
Февр
91
Ляказетт
9
Дембеле
8
Эдегор
10
Кыржан
10
Кыржан
8
Эдегор
3
Виейра
11
Маркиньос
11
Маркиньос
3
Виейра
1
Лопеш
16
Боннви
16
Боннви
1
Лопеш
23
Люкеба
3
Да Силва
3
Да Силва
23
Люкеба
27
Густо
26
Кумбеди
26
Кумбеди
27
Густо
8
Толиссо
8
Лепенан
8
Лепенан
8
Толиссо
91
Ляказетт
23
Мендес
23
Мендес
91
Ляказетт
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
10
Ауа
21
Февр
10
Шерки
10
Шерки
21
Февр
20
Дьоманде
29
Барколя
29
Барколя
20
Дьоманде
8
Какере
11
Тете
11
Тете
8
Какере
Остались в запасе
Арсенал
Лион
96
Лину Соуза
ЛЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
50
Тэйлор Форан
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
1
Реми Риу
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
96
Лину Соуза
ЛЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
50
Тэйлор Форан
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Арсенал - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
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Информация о матче
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