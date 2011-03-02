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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Лейтон Ориент
Арсенал - Лейтон Ориент: обзор матча 02 марта 2011
Арсенал
02.03.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
5 : 0
Завершен
Лейтон Ориент
7'
М. Шамах
31'
Н. Бендтнер
43'
Н. Бендтнер
62'
Н. Бендтнер (П)
75'
Г. Клиши
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Лейтон Ориент
Желтая карточка
Д. Кокс
Замена
П. М'Поку
️️️️
А. Ревелл
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 5:0!
Г. Клиши
Замена
М. Спринг
️️️️
Д. Крoу
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Диаби
Замена
Ж. Техо
️️️️
С. МакГлиш
Замена
С. Насри
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Бендтнер
+2
Желтая карточка
Б. Чорли
ГОЛ! 3:0!
Н. Бендтнер
ГОЛ! 2:0!
Н. Бендтнер
ГОЛ! 1:0!
М. Шамах
Пас отдал
Т. Росицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
5
Игнаси Микел
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ПЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лейтон Ориент
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Эндрю Винг
ЛЗ
17
Джейсон Крoу
ЦЗ
6
Террелл Форбс
ЦЗ
4
Бен Чорли
ПЗ
25
Томми Кэрролл
ЛП
15
Стив Доусон
(К)
ЦП
7
Дин Кокс
ЦП
21
Чарли Дэниелс
ПП
18
Алекс Ревелл
ЦФ
9
Скотт МакГлиш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
Лейтон Ориент
12
Ли Батчер
ВР
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
10
Адам Чамберс
ЦП
16
Мэттью Спринг
ЦП
18
Жонатан Техо
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
5
Микел
27
Эбуэ
5
Скиллачи
3
Гиббс
43
Хендерсон
15
Денилсон
5
Диаби
10
Росицки
27
Шамах
32
Бендтнер
4-4-2
32
Джонс
4
Чорли
17
Крoу
6
Форбс
3
Винг
21
Дэниелс
15
Доусон
7
Кокс
25
Кэрролл
9
МакГлиш
18
Ревелл
5
Диаби
3
Клиши
3
Клиши
5
Диаби
10
Росицки
14
Насри
14
Насри
10
Росицки
32
Бендтнер
10
Уилшир
10
Уилшир
32
Бендтнер
9
МакГлиш
18
Техо
18
Техо
9
МакГлиш
17
Крoу
16
Спринг
16
Спринг
17
Крoу
18
Ревелл
40
М'Поку
40
М'Поку
18
Ревелл
Остались в запасе
Арсенал
Лейтон Ориент
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
10
Адам Чамберс
ЦП
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
12
Ли Батчер
ВР
Главный тренер
Рассел Слэйд
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
10
Адам Чамберс
ЦП
2
Эллиот Омозуси
ЦЗ
19
Майк Кестор
ЦЗ
12
Ли Батчер
ВР
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рассел Слэйд
Статистика матча Арсенал - Лейтон Ориент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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- : -
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
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1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 10 тур
Брэдфорд Сити
0 : 0
10.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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