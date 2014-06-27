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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Арсенал - Олимп-Долгопрудный
Арсенал - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 27 июня 2014
Арсенал
27.06.2014, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Олимп-Долгопрудный
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
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