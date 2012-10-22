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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Арсенал
Авангард - Арсенал: обзор матча 22 октября 2012
Авангард
22.10.2012, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур
1 : 4
Завершен
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Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
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31.10.2026
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24.10.2026
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18.10.2026
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Авангард
0 : 0
10.10.2026
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04.10.2026
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21.11.2026
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24.10.2026
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2 : 0
17.10.2026
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3 : 2
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