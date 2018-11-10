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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Александрия
Арсенал - Александрия: обзор матча 10 ноября 2018
Арсенал
10.11.2018, суббота, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Александрия
90+2'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Александрия
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Пас отдал
А. Цуриков
61'
Желтая карточка
А. Шендрик
Начало матча
Статистика матча Арсенал - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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