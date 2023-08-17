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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бранн - Арука
Бранн - Арука: обзор матча 17 августа 2023
Бранн
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Арука
6'
Ф. Майре
42'
Ф. Кнудсен
45'
Б. Финне
57'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Арука
90'
+3
Желтая карточка
П. Сантуш
90'
+3
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
90'
+3
Вторая желтая
Н. Галович
90'
+2
Замена
Э. Куасси
️️️️
М. Силла
83'
Замена
Веверсон
️️️️
Куарежма
83'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Д. Симао
Замена
️️️️
Б. Финне
83'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Н. Кастро
68'
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Эрик Картум
68'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
64'
60'
Замена
П. Сантуш
️️️️
О. Бускетс
58'
Замена
M. Puche
️️️️
Джейсон
57'
Желтая карточка
Д. Симао
57'
ГОЛ! 3:1!
М. Силла
Желтая карточка
S. Crone
50'
ГОЛ! 3:0!
Б. Финне
Пас отдал
Н. Кастро
45'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
М. Варминг
45'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кнудсен
Пас отдал
С. Эрик Картум
42'
Желтая карточка
Т. Педерсен
38'
27'
Желтая карточка
Н. Галович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Майре
Пас отдал
М. Варминг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
12
23
Педерсен
6
Нильсен
7
Майре
19
Картум
11
Варминг
24
Кристиансен
3
Кнудсен
11
Финне
9
Кастро
4-1-1-2-2
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
3
Опоку
44
Галович
6
Куарежма
14
Бускетс
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
11
Варминг
10
Берстинг
10
Берстинг
11
Варминг
19
Картум
14
Матисен
14
Матисен
19
Картум
9
Кастро
19
Хеггебе
19
Хеггебе
9
Кастро
6
Куарежма
26
Веверсон
26
Веверсон
6
Куарежма
2
Силла
8
Куасси
8
Куасси
2
Силла
14
Бускетс
89
Сантуш
89
Сантуш
14
Бускетс
8
Симао
7
Лаваль
7
Лаваль
8
Симао
23
Джейсон
11
11
23
Джейсон
Остались в запасе
Бранн
Арука
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Бранн - Арука
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
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Спортинг
2 : 2
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