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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арука - Бранн
Арука - Бранн: обзор матча 10 августа 2023
Арука
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бранн
23'
Р. Мухика
74'
Кристо
80'
М. Варминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Бранн
90'
+7
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Ф. Майре
Желтая карточка
О. Бускетс
85'
81'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Замена
M. Puche
️️️️
Кристо
81'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Э. Куасси
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Варминг
Пас отдал
Ф. Майре
77'
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
С. Эрик Картум
77'
Замена
У. Матисен
️️️️
Ф. Берстинг
ГОЛ! 2:0!
Кристо
Пас отдал
Р. Мухика
74'
Замена
А. Букия
️️️️
М. Силла
74'
71'
Желтая карточка
М. Варминг
Желтая карточка
Н. Галович
64'
61'
Замена
М. Варминг
️️️️
Н. Кастро
46'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
M. Simba
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Кристо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
70
Moonga Simba
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
30
Андре Букия
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
6
Куарежма
3
Опоку
44
Галович
28
Эшгайю
8
Куасси
8
Симао
2
Силла
23
Джейсон
17
Кристо
19
Мухика
1-1-2-1-5
1
Дюнгеланд
12
6
Нильсен
19
Картум
7
Майре
10
Берстинг
70
11
Финне
9
Кастро
24
Кристиансен
3
Кнудсен
8
Куасси
14
Бускетс
14
Бускетс
8
Куасси
2
Силла
30
Букия
30
Букия
2
Силла
17
Кристо
11
11
17
Кристо
70
23
Педерсен
23
Педерсен
70
19
Картум
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
19
Картум
9
Кастро
11
Варминг
11
Варминг
9
Кастро
10
Берстинг
14
Матисен
14
Матисен
10
Берстинг
7
Майре
19
Хеггебе
19
Хеггебе
7
Майре
Остались в запасе
Арука
Бранн
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
1
Жоау Валиду
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
17
Яв Мозес
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Арука - Бранн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
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