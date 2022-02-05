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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Боруссия М
Арминия - Боруссия М: обзор матча 05 февраля 2022
Арминия
05.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
19'
Я. Серра
38'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Боруссия М
90'
+3
Желтая карточка
А. Плеа
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Окугава
87'
Замена
М. Претль
️️️️
Ф. Кунце
87'
82'
Желтая карточка
С. Ляйнер
82'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Б. Эмболо
Желтая карточка
Й. Нильссон
74'
Замена
Д. Белло
️️️️
Н. де Медина
71'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
71'
Желтая карточка
П. Виммер
64'
Замена
А. Шепф
️️️️
С. Василиадис
62'
Желтая карточка
Ф. Кунце
58'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
Й. Хофманн
28'
Желтая карточка
К. Коне
ГОЛ! 1:0!
Я. Серра
Пас отдал
П. Виммер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
2
Джордж Белло
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Рамуш
4
Нильссон
4
де Медина
6
Кунце
7
Окугава
19
Василиадис
8
Виммер
26
Крюгер
13
Серра
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Фридрих
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Бенсебаини
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
14
Плеа
7
Эмболо
19
Василиадис
18
Шепф
18
Шепф
19
Василиадис
6
Кунце
24
Претль
24
Претль
6
Кунце
7
Окугава
8
Кастро
8
Кастро
7
Окугава
4
де Медина
2
Белло
2
Белло
4
де Медина
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
7
Эмболо
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Эмболо
Остались в запасе
Арминия
Боруссия М
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
27
Бурак Индже
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
27
Бурак Индже
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Арминия - Боруссия М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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