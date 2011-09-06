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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Армения
Словакия - Армения: обзор матча 06 сентября 2011
Словакия
06.09.2011, вторник, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 10 тур
0 : 4
Завершен
Армения
55'
Ю. Мовсисян
68'
Г. Мхитарян
80'
Г. Казарян
90+1'
А. Саркисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Армения
Желтая карточка
М. Стох
+2
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Саркисов
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
А. Саркисов
️️️️
Ю. Мовсисян
ГОЛ! 0:3!
Г. Казарян
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
Э. Йендришек
️️️️
М. Чех
Желтая карточка
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Шестак
Замена
Э. Манучарян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
С. Шестак
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Замена
Р. Йеж
️️️️
К. Геде
Желтая карточка
К. Геде
Желтая карточка
М. Чех
+3
Желтая карточка
М. Пиццелли
Желтая карточка
Г. Мкоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
3
Мартин Шкртел
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
5
Марек Чех
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
8
Карим Геде
ЛП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
6
Мирослав Кархан
ЦП
7
Владимир Вайсс
ПП
10
Мирослав Стох
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Армения
1
Роман Березовский
ВР
0
Грайр Мкоян
ЛЗ
0
Саркис Овсепян
(К)
ЦЗ
0
Валерий Алексанян
ЦЗ
20
Левон Айрапетян
ПЗ
0
Юра Мовсисян
ЛП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Артур Едигарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ПП
12
Геворг Казарян
ЦФ
8
Маркос Пиццелли
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Словакия
0
Матуш Путноцки
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
8
Роберт Йеж
АП
11
Роберт Виттек
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
5
Артак Григорян
ОП
17
Завен Бадоян
ЦФ
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-4-2
1
Муха
3
Шкртел
4
Дюрица
5
Чех
2
Пекарик
8
Геде
17
Гамшик
6
Кархан
7
Вайсс
13
Голошко
10
Стох
4-4-2
1
Березовский
20
Айрапетян
0
Овсепян
0
Алексанян
0
Мкоян
6
Мкртчян
18
Мхитарян
7
Едигарян
0
Мовсисян
8
Пиццелли
12
Казарян
5
Чех
18
Йендришек
18
Йендришек
5
Чех
8
Геде
8
Йеж
8
Йеж
8
Геде
7
Вайсс
9
Шестак
9
Шестак
7
Вайсс
8
Пиццелли
22
Манучарян
22
Манучарян
8
Пиццелли
0
Мовсисян
11
Саркисов
11
Саркисов
0
Мовсисян
Остались в запасе
Словакия
Армения
0
Матуш Путноцки
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
5
Артак Григорян
ОП
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
0
Матуш Путноцки
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Остались в запасе
17
Завен Бадоян
ЦФ
0
Геворг Каспаров
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
0
Артак Эдигарян
ЛП
5
Артак Григорян
ОП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Словакия - Армения
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафал Ростковски
Томаш Листкевич (Польша)
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:10 (прямая)
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