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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Мольде
Арис - Мольде: обзор матча 15 августа 2019
Арис
15.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы
3 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Мольде
75'
Желтая карточка
М. Эйкрем
35'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
Желтая карточка
М. Корхут
33'
24'
Желтая карточка
Э. Хестад
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Мольде
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Арис
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Мольде
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
2-2-2
31
Роуз
69
Корхут
10
Фетфацидис
88
Саша
12
Идейе
12
Ларссон
1-1-1-2
28
Габриэльсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
Остались в запасе
Арис
Мольде
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
Остались в запасе
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Арис - Мольде
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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