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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Арис
Мольде - Арис: обзор матча 08 августа 2019
Мольде
08.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Арис
27'
М. Эйкрем
32'
Э. Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Арис
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
32'
ГОЛ! 2:0!
Э. Хестад
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
Ф. Эушнес
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Мольде
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Арис
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
1-1-1-2
28
Габриэльсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
5
Хестад
2-2-1
31
Роуз
69
Корхут
8
Баша
88
Саша
12
Идейе
Остались в запасе
Мольде
Арис
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
4
Вегар Форрен
ЦЗ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Мольде - Арис
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
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Акер Стэдион
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