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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Ксанти
Арис - Ксанти: обзор матча 23 января 2020
Арис
23.01.2020, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Ксанти
59'
Б. Гама (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Ксанти
Желтая карточка
М. Корхут
71'
Желтая карточка
Л. Роуз
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Гама
59'
Начало матча
Статистика матча Арис - Ксанти
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
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