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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо К - Арис
Динамо К - Арис: обзор матча 17 августа 2023
Динамо К
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Арис
45'
Н. Волошин
85'
А. Караваев
39'
Н. Джурасек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Арис
Пенальти не реализован!
М. Одубайо
ГОЛ!
В. Дубинчак
6:5
ГОЛ!
А. Самора
5:5
ГОЛ!
М. Дячук
5:4
ГОЛ!
Л. Христодулопулос
4:4
ГОЛ!
Бенито
4:3
ГОЛ!
Ф. Феррари
3:3
Пенальти не реализован!
К. Паррис
ГОЛ!
Л. Рупп
3:2
ГОЛ!
С. Диалло
3:1
Пенальти не реализован!
J. Menéndez
ГОЛ!
А. Андриевский
2:1
ГОЛ!
Фабиано
1:1
ГОЛ!
В. Бражко
1:0
111'
Желтая карточка
М. Одубайо
Желтая карточка
А. Андриевский
110'
106'
Вторая желтая
Д. Павичич
106'
Замена
А. Самора
️️️️
J. Jules Mvondo
Замена
К. Паррис
️️️️
А. Ярмоленко
106'
Замена
Бенито
️️️️
В. Ванат
106'
Желтая карточка
А. Сирота
105'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Матаррита
ГОЛ! 2:1!
А. Караваев
Пас отдал
А. Андриевский
85'
82'
Желтая карточка
Л. Пальма
82'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Л. Морон
82'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Л. Пальма
Замена
С. Диалло
️️️️
Н. Волошин
82'
80'
Желтая карточка
Д. Павичич
75'
Замена
Д. Павичич
️️️️
В. Дарида
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
72'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Сидорчук
72'
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
72'
59'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Н. Джурасек
59'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
ГОЛ! 1:1!
Н. Волошин
Пас отдал
С. Сидорчук
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джурасек
Пас отдал
Л. Пальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
34
Сирота
18
Тымчик
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
4-1-2-1-2
1
Хутесиотис
28
Одубайо
33
Монтойя
4
Фабиано
26
Феррари
30
Джурасек
30
16
Дарида
77
Пальма
10
Моберг-Карлссон
80
Морон
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
8
Сидорчук
6
Бражко
6
Бражко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
9
Волошин
14
Диалло
14
Диалло
9
Волошин
19
Ванат
22
Бенито
22
Бенито
19
Ванат
7
Ярмоленко
11
Паррис
11
Паррис
7
Ярмоленко
77
Пальма
22
Матаррита
22
Матаррита
77
Пальма
80
Морон
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
80
Морон
30
Джурасек
10
Рупп
10
Рупп
30
Джурасек
16
Дарида
24
Павичич
24
Павичич
16
Дарида
30
10
Самора
10
Самора
30
10
Моберг-Карлссон
37
37
10
Моберг-Карлссон
Остались в запасе
Динамо К
Арис
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Julián Cuesta
ВР
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
Остались в запасе
1
Julián Cuesta
ВР
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Динамо К - Арис
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
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