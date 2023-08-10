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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арис - Динамо К
Арис - Динамо К: обзор матча 10 августа 2023
Арис
10.08.2023, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Динамо К
69'
Л. Пальма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Динамо К
Желтая карточка
Ф. Феррари
90'
+1
Замена
Д. Павичич
️️️️
В. Дарида
82'
82'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
82'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Сидорчук
81'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Л. Пальма
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Пальма
69'
Желтая карточка
J. Menéndez
64'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
58'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Н. Джурасек
58'
Желтая карточка
Фабиано
54'
Желтая карточка
М. Монтойя
51'
Желтая карточка
J. Jules Mvondo
38'
16'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
3'
Желтая карточка
А. Тымчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
10
Альваро Самора
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
4-1-2-1-2
1
26
Феррари
33
Монтойя
4
Фабиано
28
Одубайо
30
Джурасек
30
16
Дарида
77
Пальма
80
Морон
10
Моберг-Карлссон
4-3-3
1
Бущан
18
Тымчик
34
Сирота
4
Попов
44
Дубинчак
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Бенито
77
Пальма
22
Матаррита
22
Матаррита
77
Пальма
30
Джурасек
10
Рупп
10
Рупп
30
Джурасек
16
Дарида
24
Павичич
24
Павичич
16
Дарида
10
Моберг-Карлссон
37
37
10
Моберг-Карлссон
8
Сидорчук
6
Бражко
6
Бражко
8
Сидорчук
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Арис
Динамо К
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Альваро Самора
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
10
Альваро Самора
ЛВ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Арис - Динамо К
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
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