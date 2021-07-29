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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арис - Астана
Арис - Астана: обзор матча 29 июля 2021
Арис
29.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Астана
36'
D. Manos
78'
L. Sasha
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арис - Астана
116'
Желтая карточка
М. Гурман
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Бертольо
115'
Замена
Бруно
️️️️
D. Manos
102'
91'
Замена
А. Заруцкий
️️️️
Д. Непогодов
Желтая карточка
Х. Матилья
90'
+7
Вторая желтая
М. Гарсия
86'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Х. Матилья
83'
80'
Желтая карточка
А. Аимбетов
79'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
Т. Барсегян
ГОЛ! 2:0!
L. Sasha
78'
Желтая карточка
М. Гарсия
68'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
66'
64'
Замена
М. Гурман
️️️️
И. Куат
37'
Желтая карточка
Т. Барсегян
ГОЛ! 1:0!
D. Manos
Пас отдал
Б. Гама
36'
Желтая карточка
Д. Мансини
32'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
33
Denis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
33
Энео Битри
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арис
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Матео Гарсия
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
2-5-3
33
4
Фабиано
66
Сакич
88
8
Матилья
7
Мансини
16
Гама
6
Сандгрен
9
18
Бертольо
29
3-1-3-1-2
1
Непогодов
2
15
Бейсебеков
5
Томашевич
5
Куат
92
Чуперка
10
Томасов
11
Барсегян
7
Эбонг
99
Эужениу
33
Битри
8
Матилья
8
Джегго
8
Джегго
8
Матилья
18
Бертольо
20
Хайрович
20
Хайрович
18
Бертольо
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
9
7
Бруно
7
Бруно
9
1
Непогодов
16
Заруцкий
16
Заруцкий
1
Непогодов
5
Куат
4
Гурман
4
Гурман
5
Куат
11
Барсегян
95
Аимбетов
95
Аимбетов
11
Барсегян
Остались в запасе
Арис
Астана
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
22
Данил Подымский
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арис - Астана
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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