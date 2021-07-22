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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Арис
Астана - Арис: обзор матча 22 июля 2021
Астана
22.07.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Арис
25'
М. Томасов
71'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астана - Арис
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Т. Барсегян
88'
87'
Замена
D. Manos
️️️️
Д. Мансини
86'
Желтая карточка
Х. Матилья
Замена
М. Гурман
️️️️
И. Куат
84'
83'
Желтая карточка
Бруно
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
П. Эужениу
78'
77'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Э. Сакич
77'
Замена
Д. Джегго
️️️️
G. Delizisis
Вторая желтая
Л. Шимунович
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
Пас отдал
А. Бейсебеков
71'
63'
Замена
K. Mitroglou
️️️️
Б. Гама
46'
Замена
Бруно
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Л. Шимунович
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
Пас отдал
Т. Барсегян
25'
4'
Желтая карточка
Y. Benalouane
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
33
Энео Битри
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арис
33
Denis
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астана
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Konstantinos Mitroglou
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Непогодов
2
15
Бейсебеков
5
Куат
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
92
Чуперка
7
Эбонг
99
Эужениу
33
Битри
2-4-4
33
66
Сакич
5
8
Матилья
16
Гама
7
Мансини
88
18
Гарсия
18
Бертольо
11
Ганя
29
99
Эужениу
5
Томашевич
5
Томашевич
99
Эужениу
5
Куат
4
Гурман
4
Гурман
5
Куат
11
Барсегян
9
Бечирай
9
Бечирай
11
Барсегян
5
8
Джегго
8
Джегго
5
66
Сакич
20
Хайрович
20
Хайрович
66
Сакич
7
Мансини
9
9
7
Мансини
16
Гама
11
11
16
Гама
18
Гарсия
7
Бруно
7
Бруно
18
Гарсия
Остались в запасе
Астана
Арис
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
21
Кике Кадете
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Астана - Арис
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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