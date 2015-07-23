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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ритеряй - Аполлон
Ритеряй - Аполлон: обзор матча 23 июля 2015
Ритеряй
23.07.2015, четверг, 18:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Аполлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ритеряй - Аполлон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
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Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
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1 : 0
07.11.2026
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31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
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