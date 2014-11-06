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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Боруссия М
Аполлон - Боруссия М: обзор матча 06 ноября 2014
Аполлон
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
55'
Раффаэл
90+5'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Боруссия М
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
П. Херрманн
Пас отдал
А. Хан
90'
+1
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Т. Азар
80'
Замена
А. Хан
️️️️
И. Траоре
72'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Б. Хргота
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Д. Мюлдер
67'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Стиляну
65'
Замена
М. Стиляну
️️️️
А. Гуе Гнеки
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
14
Камиль Мерием
ЦП
70
Фарлей
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
50
Жоау Паулу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
17
Уго Лопес
ЦП
13
Фотис Папулис
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
3-3-2-2
83
Вале
27
Хараламбус
6
Вилер
30
Меркис
20
Робер
54
Амдани
2
Мюлдер
14
Мерием
70
Фарлей
19
Гуе Гнеки
34
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Зоммер
39
Штранцль
6
Нордтвейт
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
19
Джонсон
16
Траоре
9
Азар
11
Раффаэл
10
Хргота
Стиляну
17
Лопес
17
Лопес
Стиляну
19
Гуе Гнеки
28
Стиляну
28
Стиляну
19
Гуе Гнеки
2
Мюлдер
13
Папулис
13
Папулис
2
Мюлдер
10
Хргота
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Хргота
16
Траоре
28
Хан
28
Хан
16
Траоре
9
Азар
4
Брауверс
4
Брауверс
9
Азар
Остались в запасе
Аполлон
Боруссия М
23
Исли Хиди
ВР
50
Жоау Паулу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
23
Исли Хиди
ВР
50
Жоау Паулу
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аполлон - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Аполлон
- : -
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Цирио
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