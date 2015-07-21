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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вардар - АПОЭЛ
Вардар - АПОЭЛ: обзор матча 21 июля 2015
Вардар
21.07.2015, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
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Статистика матча Вардар - АПОЭЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
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АПОЭЛ
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