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Кызыл-Жар - АПОЭЛ
Кызыл-Жар - АПОЭЛ: обзор матча 11 августа 2022
Кызыл-Жар
11.08.2022, четверг, 16:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - АПОЭЛ
Желтая карточка
Д. Зорич
90'
+5
90'
Желтая карточка
Г. Эфрем
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Ю. Бушман
88'
Желтая карточка
Е. Козлов
83'
Желтая карточка
Г. Иваниадзе
81'
Замена
Д. Зорич
️️️️
М. Гурман
80'
78'
Желтая карточка
К. Сарфо
76'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Илия
68'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Д. Ндонгала
68'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Маркиньос
Замена
Е. Козлов
️️️️
П. Подио
64'
Замена
Г. Иваниадзе
️️️️
П. Яковлев
64'
62'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
М. Гурман
60'
51'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Желтая карточка
П. Подио
42'
Желтая карточка
Ю. Бушман
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
10
Маркиньос
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
32
Вадим Петров
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
16
Гиорги Иваниадзе
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
3-1-4-1-1
22
Лобанцев
4
Гурман
5
Каршакевич
77
Музек
20
Тапалов
10
Бушман
12
Коне
24
Подио
88
Мартинс
91
Яковлев
29
Лобжанидзе
4-4-2
27
Белец
29
Чебаке
2
Каро
15
Креспо
26
Феррари
44
Сарфо
70
Костадинов
77
Ндонгала
8
Далсью
70
Илия
10
Маркиньос
91
Яковлев
16
Иваниадзе
16
Иваниадзе
91
Яковлев
4
Гурман
18
Зорич
18
Зорич
4
Гурман
24
Подио
7
Козлов
7
Козлов
24
Подио
10
Бушман
23
Чиканчи
23
Чиканчи
10
Бушман
77
Ндонгала
7
Эфрем
7
Эфрем
77
Ндонгала
10
Маркиньос
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
10
Маркиньос
70
Илия
17
Блум
17
Блум
70
Илия
Остались в запасе
Кызыл-Жар
АПОЭЛ
1
Владимир Логиновский
ВР
32
Вадим Петров
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
32
Вадим Петров
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Кызыл-Жар - АПОЭЛ
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
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