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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Кызыл-Жар
АПОЭЛ - Кызыл-Жар: обзор матча 04 августа 2022
АПОЭЛ
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
27'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Кызыл-Жар
90'
+2
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Э. Лобжанидзе
Замена
Д. Теодору
️️️️
Д. Ндонгала
83'
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Даушвили
74'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Г. Эфрем
73'
72'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
М. Музек
67'
Желтая карточка
М. Музек
60'
Замена
О. Мурачев
️️️️
П. Яковлев
59'
Замена
Е. Козлов
️️️️
П. Подио
Желтая карточка
Г. Эфрем
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Эфрем
27'
21'
Желтая карточка
М. Лобанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦП
8
Далсью
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
АПОЭЛ
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-5-1
27
Белец
26
Феррари
15
Креспо
2
Каро
29
Чебаке
44
Сарфо
20
Даушвили
77
Ндонгала
8
Далсью
7
Эфрем
70
Илия
3-1-4-1-1
22
Лобанцев
4
Гурман
5
Каршакевич
77
Музек
20
Тапалов
12
Коне
88
Мартинс
24
Подио
10
Бушман
91
Яковлев
29
Лобжанидзе
7
Эфрем
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
7
Эфрем
77
Ндонгала
11
Теодору
11
Теодору
77
Ндонгала
20
Даушвили
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
Даушвили
91
Яковлев
3
Мурачев
3
Мурачев
91
Яковлев
77
Музек
7
Мульдинов
7
Мульдинов
77
Музек
24
Подио
7
Козлов
7
Козлов
24
Подио
29
Лобжанидзе
23
Чиканчи
23
Чиканчи
29
Лобжанидзе
Остались в запасе
АПОЭЛ
Кызыл-Жар
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Владимир Логиновский
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
18
Яннис Сациас
ЦП
35
Парис Поликарпу
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
32
Вадим Петров
ЦФ
8
Рафаил Оспанов
ЦФ
16
Гиорги Иваниадзе
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча АПОЭЛ - Кызыл-Жар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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