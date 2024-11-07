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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Фиорентина
АПОЭЛ - Фиорентина: обзор матча 07 ноября 2024
АПОЭЛ
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
37'
А. Донис
45+1'
Д. Абагна
74'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Фиорентина
Желтая карточка
К. Лайфис
90'
+6
Желтая карточка
И. Чебаке
89'
Замена
А. Ба
️️️️
Ю. Эль-Араби
89'
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Р. Петрович
88'
Желтая карточка
А. Донис
79'
Замена
Л. Двали
️️️️
А. Донис
79'
74'
ГОЛ! 2:1!
Н. Иконе
Пас отдал
К. Куаме
72'
Желтая карточка
Л. Мартинес
69'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Паризи
Замена
Я. Сациас
️️️️
С. Техера
67'
65'
Замена
Э. Бове
️️️️
А. Ричардсон
57'
Замена
Л. Раньери
️️️️
К. Бираги
46'
Замена
Л. Белтран
️️️️
Я. Адли
ГОЛ! 2:0!
Д. Абагна
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Донис
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
37'
Желтая карточка
С. Техера
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К)
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Макс Майер
АП
12
Альгассим Ба
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-1-4-2
27
Белец
16
Сушич
6
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
77
Абагна
8
Техера
70
Костадинов
22
Донис
19
Эль-Араби
3-3-1-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
2
Морено
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
65
Паризи
7
Ричардсон
93
Иконе
29
Адли
8
Куаме
22
Донис
3
Двали
3
Двали
22
Донис
3
Петрович
35
Поликарпу
35
Поликарпу
3
Петрович
8
Техера
18
Сациас
18
Сациас
8
Техера
19
Эль-Араби
12
Ба
12
Ба
19
Эль-Араби
3
Бираги
6
Раньери
6
Раньери
3
Бираги
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
7
Ричардсон
8
Бове
8
Бове
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
18
Белтран
29
Адли
Остались в запасе
АПОЭЛ
Фиорентина
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча АПОЭЛ - Фиорентина
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
285
504
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.23
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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