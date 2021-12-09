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Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Олимпиакос
Антверпен - Олимпиакос: обзор матча 09 декабря 2021
Антверпен
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
7'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Олимпиакос
90'
+3
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Баликвиша
87'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Бенсон
73'
Замена
М. Фрай
️️️️
Й. Эггештайн
73'
66'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
60'
Замена
М. Врусаи
️️️️
А. Оникуру
Замена
Р. Киринен
️️️️
Р. Де Лат
57'
Замена
Б. Энгелс
️️️️
Д. Дессоле
57'
46'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Бухалакис
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Р. Лопеш
38'
Желтая карточка
Тикиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
М. Бенсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Пьер Двомо
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
17
Роббе Киринен
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
90
Василиос Сурлис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-2-1
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
25
Батай
14
Двомо
18
Геркенс
4
Верстате
7
Баликвиша
14
Бенсон
19
Эггештайн
4-1-2-2-1
31
Вацлик
70
Лала
4
Сиссе
19
Папастатопулос
5
Рябчук
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
9
Лопеш
7
Оникуру
9
Тикиньо
24
Дессоле
3
Энгелс
3
Энгелс
24
Дессоле
2
Де Лат
17
Киринен
17
Киринен
2
Де Лат
7
Баликвиша
80
Юсуф
80
Юсуф
7
Баликвиша
14
Бенсон
38
Саматта
38
Саматта
14
Бенсон
19
Эггештайн
9
Фрай
9
Фрай
19
Эггештайн
41
Бухалакис
20
Камара
20
Камара
41
Бухалакис
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
9
Лопеш
7
Масурас
7
Масурас
9
Лопеш
7
Оникуру
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Оникуру
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
Остались в запасе
Антверпен
Олимпиакос
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Ортвен Де Вольф
ВР
7
Виктор Фишер
ЦФ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Ортвен Де Вольф
ВР
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Антверпен - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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