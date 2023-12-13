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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Антверпен - Барселона
Антверпен - Барселона: обзор матча 13 декабря 2023
Антверпен
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 2
Завершен
Барселона
2'
А. Вермерен
56'
В. Янссен
90+2'
Д. Иленихена
35'
Ф. Торрес
90+1'
М. Гиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Барселона
Желтая карточка
Й. Батай
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Р. Де Лат
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Д. Иленихена
Пас отдал
Й. Батай
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Гиу
Желтая карточка
Р. Де Лат
90'
Замена
К. Корбани
️️️️
Ч. Эджуке
79'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
79'
76'
Замена
М. Касадо
️️️️
С. Роберто
72'
Замена
М. Гиу
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Й. Батай
️️️️
Д. Керк
69'
60'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
О. Ромеу
ГОЛ! 2:1!
В. Янссен
Пас отдал
А. Юсуф
56'
54'
Желтая карточка
С. Роберто
42'
Желтая карточка
Л. Ямаль
35'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Л. Ямаль
Желтая карточка
О. Вейндал
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Вермерен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
14
Ферран Торрес
ЛВ
6
Серджи Роберто
(К)
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
30
Алейш Гарридо
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-3-2-1
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
16
Кейта
48
Вермерен
80
Юсуф
21
Эджуке
9
Керк
14
Янссен
4-1-2-2-1
1
Пенья
22
Форт
15
Кристенсен
23
Кунде
3
Бальде
6
Роберто
21
Ромеу
7
Лопес
10
Ямаль
14
Торрес
9
Левандовски
9
Керк
25
Батай
25
Батай
9
Керк
21
Эджуке
20
Корбани
20
Корбани
21
Эджуке
2
Де Лат
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
2
Де Лат
14
Янссен
9
Иленихена
9
Иленихена
14
Янссен
6
Роберто
6
Касадо
6
Касадо
6
Роберто
21
Ромеу
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Ромеу
9
Левандовски
9
Гиу
9
Гиу
9
Левандовски
Остались в запасе
Антверпен
Барселона
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Алейш Гарридо
ЦП
8
Педри
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
30
Алейш Гарридо
ЦП
8
Педри
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Антверпен - Барселона
3
3
Всего ударов по воротам
4
1
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
7
5
Офсайды
1
0
Количество передач
174
335
Сейвы
0
1
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
2
0
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.46
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Босейлстадион
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