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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анортосис - Рапид
Анортосис - Рапид: обзор матча 12 августа 2021
Анортосис
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Рапид
45+1'
К. Лафферти
88'
О. Рушиас
64'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анортосис - Рапид
90'
+3
Желтая карточка
Р. Штребингер
89'
Желтая карточка
Л. Шустер
ГОЛ! 2:1!
О. Рушиас
Пас отдал
C. Eloundou
88'
79'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
79'
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
К. Аразе
Замена
М. Иоанну
️️️️
Л. Христодулопулос
76'
Замена
C. Eloundou
️️️️
Й. Гушбауэр
71'
68'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Груль
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Делетич
65'
Замена
О. Рушиас
️️️️
К. Лафферти
65'
64'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кара
Пас отдал
Т. Фонтас
Желтая карточка
К. Лафферти
63'
61'
Замена
К. Виммер
️️️️
Т. Шик
60'
Замена
Л. Шустер
️️️️
Р. Любичич
Желтая карточка
К. Артиматас
58'
56'
Желтая карточка
Р. Любичич
Желтая карточка
С. Рисванис
50'
46'
Желтая карточка
Л. Граймль
ГОЛ! 1:0!
К. Лафферти
Пас отдал
К. Артиматас
45'
+1
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
32'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
21'
16'
Желтая карточка
М. Ульманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
7
Милош Делетич
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Анортосис
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
99
Charles Eloundou
ЦФ
22
Ассаф Цур
ЦФ
48
Михалис Иоанну
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
6
Кевин Виммер
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
2-3-5
1
Лория
33
Рисванис
2
Араюри
19
Амбарцумян
4
Артиматас
22
Попович
25
Гушбауэр
9
Лафферти
7
Христодулопулос
7
Коррейя
7
Делетич
3-4-3
30
Штребингер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
10
Любичич
15
Граховац
11
Фонтас
13
Шик
9
Кара
18
Груль
36
Аразе
25
Гушбауэр
99
99
25
Гушбауэр
7
Христодулопулос
48
Иоанну
48
Иоанну
7
Христодулопулос
9
Лафферти
8
Рушиас
8
Рушиас
9
Лафферти
7
Делетич
77
Христофи
77
Христофи
7
Делетич
36
Аразе
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
36
Аразе
18
Груль
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
18
Груль
10
Любичич
5
Шустер
5
Шустер
10
Любичич
13
Шик
6
Виммер
6
Виммер
13
Шик
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Анортосис
Рапид
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЦП
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Анортосис - Рапид
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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