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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Анортосис
Рапид - Анортосис: обзор матча 05 августа 2021
Рапид
05.08.2021, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Анортосис
35'
Э. Кара
65'
Т. Фонтас
83'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рапид - Анортосис
Желтая карточка
Л. Шульцбахер
90'
+1
Замена
Л. Шульцбахер
️️️️
М. Груль
87'
ГОЛ! 3:0!
М. Груль
Пас отдал
С. Граховац
83'
Желтая карточка
Т. Шик
80'
Замена
О. Штрунц
️️️️
Т. Фонтас
78'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
К. Аразе
78'
72'
Замена
Д. Христофи
️️️️
Л. Христодулопулос
Замена
Л. Шустер
️️️️
К. Кнасмюллнер
71'
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
К. Аразе
65'
Пенальти не реализован!
К. Кнасмюллнер
62'
59'
Замена
Г. Лория
️️️️
А. Цур
46'
Замена
М. Делетич
️️️️
Н. Кальцас
46'
Замена
Д. Попович
️️️️
М. Иоанну
ГОЛ! 1:0!
Э. Кара
Пас отдал
К. Кнасмюллнер
35'
18'
Желтая карточка
П. Араюри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Анортосис
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Костакис Артиматас
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
48
Михалис Иоанну
ЦФ
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
3-4-3
30
Штребингер
12
Граймль
28
Хофманн
31
Ульманн
13
Шик
15
Граховац
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
18
Груль
9
Кара
1-1-5
2
Араюри
4
Артиматас
9
Лафферти
7
Коррейя
48
Иоанну
25
Гушбауэр
20
Кальцас
18
Груль
6
Шульцбахер
6
Шульцбахер
18
Груль
36
Аразе
23
Ауэр
23
Ауэр
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
5
Шустер
5
Шустер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
17
Штрунц
17
Штрунц
11
Фонтас
22
Цур
1
Лория
1
Лория
22
Цур
48
Иоанну
22
Попович
22
Попович
48
Иоанну
20
Кальцас
7
Делетич
7
Делетич
20
Кальцас
7
Христодулопулос
77
Христофи
77
Христофи
7
Христодулопулос
Остались в запасе
Рапид
Анортосис
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Остались в запасе
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Анортосис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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