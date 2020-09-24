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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Анортосис
Базель - Анортосис: обзор матча 24 сентября 2020
Базель
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Анортосис
4'
С. Видмер
12'
С. Кампо
21'
О. Амбарцумян (АГ)
66'
Г. Квилитая (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Анортосис
Желтая карточка
Д. Николич
86'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
С. Кампо
85'
84'
Желтая карточка
Г. Квилитая
78'
Замена
G. Galitsios
️️️️
Е. Селин
Замена
Д. Оберлен
️️️️
В. Штокер
76'
67'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Квилитая
62'
Замена
Д. Мича
️️️️
R. Margaca
50'
Вторая желтая
Т. Окриашвили
46'
Замена
Д. Христофи
️️️️
А. Коррейя
33'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
Желтая карточка
О. Альдрете
27'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
О. Амбарцумян
21'
Желтая карточка
С. Видмер
18'
ГОЛ! 2:0!
С. Кампо
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Видмер
Пас отдал
С. Кампо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
4
Костакис Артиматас
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
28
Renato Margaca
ЦФ
22
Branko Vrgoc
ЦФ
5
Gordon Schildenfeld
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Анортосис
22
Ассаф Цур
ВР
15
Дор Мича
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
3
Giorgos Galitsios
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
3-3-1-3
1
Николич
5
Джемерт
15
Альдрете
30
Видмер
14
Штокер
10
Кампо
20
Фрай
9
Пулулу
19
Кабрал
9
ван Вольфсвинкел
72
2-4-4
1
Лория
7
Коррейя
33
Селин
20
Даушвили
30
Окриашвили
19
Амбарцумян
4
Артиматас
9
Квилитая
5
22
28
10
Кампо
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
10
Кампо
14
Штокер
11
Оберлен
11
Оберлен
14
Штокер
33
Селин
3
3
33
Селин
28
15
Мича
15
Мича
28
7
Коррейя
77
Христофи
77
Христофи
7
Коррейя
Остались в запасе
Базель
Анортосис
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
22
Ассаф Цур
ВР
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
Остались в запасе
22
Ассаф Цур
ВР
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Базель - Анортосис
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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