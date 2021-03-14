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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Гезтепе
Анкарагюджю - Гезтепе: обзор матча 14 марта 2021
Анкарагюджю
14.03.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Гезтепе
28'
Т. Бервен
61'
Т. Бервен
63'
Э. Чекичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Гезтепе
Замена
A. Badji
️️️️
Т. Бервен
84'
Замена
О. Джинар
️️️️
Э. Чекичи
83'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
С. Лобжанидзе
83'
71'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
Замена
А. Диуссе
️️️️
А. Потук
65'
64'
Замена
П. Зули
️️️️
А. Эсити
64'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ф. Диабате
ГОЛ! 3:0!
Э. Чекичи
Пас отдал
С. Кициу
63'
ГОЛ! 2:0!
Т. Бервен
Пас отдал
С. Кициу
61'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Жералду
60'
59'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Желтая карточка
С. Кициу
58'
46'
Замена
А. Яхович
️️️️
Х. Акбунар
ГОЛ! 1:0!
Т. Бервен
Пас отдал
А. Тюран
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
44
Петер Зули
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-3-3
30
Фридрих
70
Кициу
31
Шарлия
89
Тюран
13
12
Акдаг
4
Потук
12
Лобжанидзе
19
Бервен
29
Жералду
8
Чекичи
4-1-3-2
70
Эгрибаят
33
Озтюрк
27
33
Нукан
41
Эмир
5
Нвободо
8
Айдогду
13
Эсити
7
Акбунар
34
Диабате
27
Ндиайе
12
Лобжанидзе
77
Гюрал
77
Гюрал
12
Лобжанидзе
19
Бервен
25
25
19
Бервен
8
Чекичи
10
Джинар
10
Джинар
8
Чекичи
4
Потук
10
Диуссе
10
Диуссе
4
Потук
29
Жералду
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
29
Жералду
27
7
Палули
7
Палули
27
13
Эсити
44
Зули
44
Зули
13
Эсити
7
Акбунар
18
Яхович
18
Яхович
7
Акбунар
34
Диабате
12
Идейе
12
Идейе
34
Диабате
Остались в запасе
Анкарагюджю
Гезтепе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
99
Furkan Beklevic
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
Остались в запасе
22
Керим Алиджи
ПЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Анкарагюджю - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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