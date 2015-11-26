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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Андерлехт
Монако - Андерлехт: обзор матча 26 ноября 2015
Монако
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
45+1'
Г. Жилле
79'
Ф. Ашампонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Андерлехт
88'
Желтая карточка
С. Прото
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Л. Траоре
85'
84'
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Окака-Чука
79'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ашампонг
Пас отдал
Кара
76'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Д. Прат
70'
Желтая карточка
Д. Прат
Желтая карточка
Фабиньо
66'
65'
Замена
И. Эзекиель
️️️️
Э. Нахар
Замена
Г. Каррийо
️️️️
М. Пашалич
62'
58'
Желтая карточка
С. Дефур
Желтая карточка
А. Раджи
50'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Жилле
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
44'
Замена
А. Туре
️️️️
Ж. Тулалан
29'
25'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
5
Кара
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
17
Иоан Андзуана
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Субашич
17
Коэнтрау
24
Раджи
6
Карвалью
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
92
Эль-Шаарави
8
Пашалич
20
Силва
90
Траоре
4-5-1
1
Прото
31
Нахар
21
Н'Сакаля
3
Дешахт
5
Кара
30
Жилле
18
Тилеманс
16
Дефур
26
Прат
18
Дендокер
77
Окака-Чука
90
Траоре
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
90
Траоре
28
Тулалан
6
Туре
6
Туре
28
Тулалан
8
Пашалич
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Пашалич
26
Прат
18
Ашампонг
18
Ашампонг
26
Прат
31
Нахар
70
Эзекиель
70
Эзекиель
31
Нахар
77
Окака-Чука
7
Суарес
7
Суарес
77
Окака-Чука
Остались в запасе
Монако
Андерлехт
17
Иоан Андзуана
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
17
Иоан Андзуана
ЦП
1
Пауль Нарди
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Андерлехт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Луи II
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