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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Велес - Амкал
Велес - Амкал: обзор матча 20 августа 2024
Велес
20.08.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Амкал
31'
В. Маврин
56'
С. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Амкал
89'
Желтая карточка
А. Левшук
Желтая карточка
А. Шубин
87'
86'
Замена
И. Шурыгин
️️️️
В. Маврин
80'
Замена
А. Старостин
️️️️
С. Костюков
80'
Замена
Д. Кузькин
️️️️
М. Пичугин
78'
Желтая карточка
В. Маврин
Желтая карточка
Ч. Магомадов
78'
Замена
М. Насибов
️️️️
Г. Джамуев
78'
71'
Замена
Д. Агекян
️️️️
А. Катрич
Замена
А. Шубин
️️️️
И. Карпук
57'
Замена
И. Дибиров
️️️️
И. Котельников
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
С. Костюков
Замена
И. Умаров
️️️️
Д. Петрунин
46'
Замена
А. Гиоев
️️️️
И. Востриков
46'
37'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Маврин
Пас отдал
А. Катрич
Желтая карточка
Г. Джамуев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Иван Котельников
ЦП
18
Гамид Джамуев
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Илья Востриков
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Амкал
66
Максим Швагирев
ВР
99
Арсений Левшук
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Владимир Оленченко
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Василий Маврин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
45
Максим Пичугин
ЦФ
52
Степан Костюков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Велес
85
Никита Жеймо
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
97
Александр Шубин
ЦП
25
Магомед Насибов
АП
11
Исмаил Дибиров
АП
Амкал
51
Виталий Ушаков
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
10
Сибскана
ЦП
60
Давид Агекян
АП
19
Антон Старостин
ПВ
4-2-2-2
1
Шитов
52
Конюхов
5
Колосков
3
Петрунин
95
Магомадов
17
Котельников
18
Джамуев
20
Ивакин
77
Смирнов
9
Карпук
9
Востриков
4-1-1-2-2
66
Швагирев
2
Оленченко
33
Скроботов
44
Имаев
99
Левшук
5
Рябокобыленко
7
Маврин
77
Катрич
7
Дубчак
52
Костюков
45
Пичугин
9
Востриков
23
Гиоев
23
Гиоев
9
Востриков
9
Карпук
97
Шубин
97
Шубин
9
Карпук
18
Джамуев
25
Насибов
25
Насибов
18
Джамуев
17
Котельников
11
Дибиров
11
Дибиров
17
Котельников
3
Петрунин
47
Умаров
47
Умаров
3
Петрунин
7
Маврин
98
Шурыгин
98
Шурыгин
7
Маврин
45
Пичугин
23
Кузькин
23
Кузькин
45
Пичугин
77
Катрич
60
Агекян
60
Агекян
77
Катрич
52
Костюков
19
Старостин
19
Старостин
52
Костюков
Остались в запасе
Велес
Амкал
85
Никита Жеймо
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
51
Виталий Ушаков
ВР
10
Сибскана
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
85
Никита Жеймо
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
Остались в запасе
51
Виталий Ушаков
ВР
10
Сибскана
ЦП
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Велес - Амкал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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