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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Осер
Амьен - Осер: обзор матча 10 мая 2024
Амьен
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Осер
Замена
M. Do Couto
️️️️
М. Шуиар
90'
Замена
Р. Лутин
️️️️
O. Gene
90'
Замена
С. Корчиа
️️️️
K. Kaiboue
90'
78'
Замена
E. Maddy
️️️️
А. Онаиву
78'
Замена
Д. Менса
️️️️
К. Акпа
Замена
A. Ouhatti
️️️️
С. Ринг
77'
Пенальти не реализован!
Л. Мафута
72'
Желтая карточка
K. Kaiboue
69'
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Бойя
60'
46'
Замена
Т. Пелленар
️️️️
С. Агузуль
46'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
27'
Желтая карточка
П. Джоли
23'
Желтая карточка
С. Агузуль
19'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Л. Синайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
3
Опоку
23
Джауаб
3
Ринг
2
Фофана
34
Бойя
30
22
8
Шуиар
50
14
Мафута
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
92
Акпа
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
97
Агузуль
9
Синайоко
28
Перрен
45
Онаиву
22
14
Корчиа
14
Корчиа
22
3
Ринг
55
55
3
Ринг
30
93
Лутин
93
Лутин
30
8
Шуиар
14
14
8
Шуиар
34
Бойя
5
Какута
5
Какута
34
Бойя
92
Акпа
14
Менса
14
Менса
92
Акпа
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
9
Синайоко
90
Сумаре
90
Сумаре
9
Синайоко
97
Агузуль
12
Пелленар
12
Пелленар
97
Агузуль
45
Онаиву
34
34
45
Онаиву
Остались в запасе
Амьен
Осер
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
40
Тео Де Персен
ВР
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Амьен - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
16
Офсайды
4
1
Количество передач
426
556
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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