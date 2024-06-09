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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Доминика - Ямайка
Доминика - Ямайка: обзор матча 09 июня 2024
Доминика
09.06.2024, воскресенье, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа E, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ямайка
82'
J. George
88'
T. Jules
30'
Ш. Николсон
42'
K. Dixon
79'
Ш. Николсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Доминика - Ямайка
90'
+5'
89'
Замена
️️️️
A. Reid
ГОЛ! 2:3!
T. Jules
88'
Замена
️️️️
K. Thomas
85'
ГОЛ! 1:3!
J. George
Пас отдал
S. Anselm
82'
Замена
️️️️
S. Anselm
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ш. Николсон
73'
Замена
️️️️
Д. Джонсон
Замена
️️️️
J. George
67'
64'
Замена
️️️️
A. Marshall
46'
Замена
️️️️
D. Beckford
46'
Замена
️️️️
М. Гектор
45'
+1'
42'
ГОЛ! 0:2!
K. Dixon
Пас отдал
R. Cephas
30'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Доминика
1
Glenson Prince
(К)
ВР
4
Eustace Marshall
ЦЗ
2
Erskim Williams
ЦЗ
5
Gylles Mitchell
ЦЗ
18
Chad Bertrand
ЦП
18
Fitz Jolly
ЦП
19
Briel Thomas
ЦП
23
Audel Laville
ЦП
16
Travis Joseph
ЦФ
10
Troy Jules
ЦФ
7
Julian Wade
ЦФ
Главный тренер
Эллингтон Сабин
Ямайка
23
Джамали Уэйт
ВР
2
Декстер Лембикиса
ЛЗ
22
Грег Ли
ЛЗ
6
ДиШон Бернард
ЦЗ
6
Richard King
ЦЗ
16
Karoy Anderson
ЦП
20
Renaldo Cephas
ЦП
10
Бобби Рид
(К)
АП
8
Кейси Палмер
ЦФ
10
Kaheim Dixon
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Доминика
22
Donte Newton
ВР
12
Jerome Burkard
ВР
22
Kassim Peltier
ЦЗ
3
Jaheim Maxime
ЦЗ
13
Marcus Bredas
ЦЗ
11
Savio Anselm
ЦП
17
Keeyan Thomas
ЦП
8
Triston Sandy
ЦП
7
Donte Warrington
ЦП
9
Javid George
ЦФ
21
Reon Cuffy
ЦФ
20
Dhamario Challenger
ЦФ
Ямайка
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
13
Shaquan Davis
ВР
3
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Gadail Irving
ЦЗ
4
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Adrian Reid
ЦП
19
K. Lambert
ЦФ
21
Deshane Beckford
ЦФ
18
Alex Marshall
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
3-4-3
1
4
2
5
18
19
23
18
7
10
16
4-2-1-3
23
Уэйт
2
Лембикиса
6
Бернард
6
22
Ли
16
20
10
Рид
11
Николсон
10
8
Палмер
11
11
17
17
9
9
3
Гектор
3
Гектор
8
Джонсон
8
Джонсон
12
12
21
21
18
18
Остались в запасе
Доминика
Ямайка
22
Donte Newton
ВР
12
Jerome Burkard
ВР
22
Kassim Peltier
ЦЗ
3
Jaheim Maxime
ЦЗ
13
Marcus Bredas
ЦЗ
8
Triston Sandy
ЦП
7
Donte Warrington
ЦП
21
Reon Cuffy
ЦФ
20
Dhamario Challenger
ЦФ
Главный тренер
Эллингтон Сабин
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
13
Shaquan Davis
ВР
17
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Gadail Irving
ЦЗ
4
Тайвон Грэй
ПЗ
19
K. Lambert
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
22
Donte Newton
ВР
12
Jerome Burkard
ВР
22
Kassim Peltier
ЦЗ
3
Jaheim Maxime
ЦЗ
13
Marcus Bredas
ЦЗ
8
Triston Sandy
ЦП
7
Donte Warrington
ЦП
21
Reon Cuffy
ЦФ
20
Dhamario Challenger
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
13
Shaquan Davis
ВР
17
Дамион Лоу
ЦЗ
15
Gadail Irving
ЦЗ
4
Тайвон Грэй
ПЗ
19
K. Lambert
ЦФ
9
Devonte Campbell
ЦФ
Главный тренер
Эллингтон Сабин
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Доминика - Ямайка
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
16
Офсайды
0
5
Количество передач
303
419
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Доминика
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
1 : 0
21.09.2026
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Доминиканская Республика
5 : 0
11.06.2025
Доминика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Доминика
3 : 0
04.06.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Стадион:
Windsor Park, Roseau
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