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Расписание матчей
Испания. Кубок
Аморебьета - Альмерия
Аморебьета - Альмерия: обзор матча 16 декабря 2021
Аморебьета
16.12.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Альмерия
56'
I. Orozco
24'
У. Садик
61'
А. Аппиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аморебьета - Альмерия
Замена
K. Obieta
️️️️
A. Etxabaru
78'
Желтая карточка
A. Arregi
76'
76'
Замена
I. Martos
️️️️
А. Аппиа
76'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
У. Садик
Замена
Á. Peña
️️️️
I. Amorrortu
71'
70'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
Л. Робертоне
68'
Желтая карточка
Л. Робертоне
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Аппиа
Пас отдал
С. Акьем
Замена
L.
️️️️
О. Луэнго
60'
ГОЛ! 1:1!
I. Orozco
Пас отдал
M. Saizar
56'
24'
ГОЛ! 0:1!
У. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
2
Aitor Aldalur
ЦФ
17
Iker Amorrortu
ЦФ
0
M. Saizar
ЦФ
21
Aimar Sagastibelza Caballero
ЦФ
4
Aitor Arregi
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
0
M. Alvaro
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
16
Asier Etxabaru
ЦФ
0
I. Orozco
ЦФ
Альмерия
31
Георгий Макаридзе
ВР
21
Чуми
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Серхио Акьем
ЦФ
8
Лукас Робертоне
ЦФ
28
Арвин Аппиа
ЦФ
16
Курро Санчес
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
3
Josu Ozkoidi
ЦЗ
16
Lozano
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
21
K. Obieta
ЦФ
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Альмерия
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Фернандо Мартинес
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
17
Сесар де ла Хос
ЦФ
16
Хосе Ласо
ЦФ
11
Саму Кошта
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Ларджи Рамазани
ЦФ
1-5
15
Луэнго
0
0
16
24
Бильбао
11
Сегин
2-5
31
Макаридзе
21
Чуми
6
Бабич
8
Робертоне
6
Садик
9
Вильяр
16
Санчес
28
Аппиа
15
Луэнго
16
16
15
Луэнго
17
23
23
17
16
21
21
16
28
Аппиа
3
3
28
Аппиа
8
Робертоне
17
де ла Хос
17
де ла Хос
8
Робертоне
6
Садик
19
Рамазани
19
Рамазани
6
Садик
Остались в запасе
Аморебьета
Альмерия
1
Unai Marino
ВР
3
Josu Ozkoidi
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Фернандо Мартинес
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Хосе Ласо
ЦФ
11
Саму Кошта
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
3
Josu Ozkoidi
ЦЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
14
Mikel Zarrabeitia
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Фернандо Мартинес
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Хосе Ласо
ЦФ
11
Саму Кошта
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сориано
Статистика матча Аморебьета - Альмерия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
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