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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бенин - Алжир
Бенин - Алжир: обзор матча 09 июня 2013
Бенин
09.06.2013, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа H, 4 тур
1 : 3
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бенин - Алжир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Стад Шарль де Голль
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