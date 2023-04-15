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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Алания-2
Черноморец - Алания-2: обзор матча 15 апреля 2023
Черноморец
15.04.2023, суббота, 17:00
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Алания-2
Матч
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Статистика матча Черноморец - Алания-2
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Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
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1 : 3
02.05.2026
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Россия. PARI Первая лига, 31 тур
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0 : 1
26.04.2026
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Россия. PARI Первая лига, 30 тур
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4 : 0
22.04.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
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Рубин Я
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0 : 1
26.10.2024
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3 : 0
19.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
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12.10.2024
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