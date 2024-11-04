Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль - Эстегляль
Аль-Хиляль - Эстегляль: обзор матча 04 ноября 2024
Аль-Хиляль
04.11.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
4 : 0
Завершен
Эстегляль
15'
А. Митрович
33'
А. Митрович
74'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Хиляль - Эстегляль
Замена
М. Аль-Кахтани
️️️️
Неймар
87'
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
79'
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Митрович
79'
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ж. Канселу
74'
70'
Замена
A. Ramezani
️️️️
A. Koushki
63'
Желтая карточка
Р. Чешми
Замена
М. Канно
️️️️
Н. Аль-Давсари
58'
Замена
Неймар
️️️️
А. Аль-Хамдан
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Лоди
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Аль-Давсари
15'
10'
Замена
A. Koushki
️️️️
Р. Резаэян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К)
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
20
Alireza Koushki
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Arman Ramezani
ЦФ
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-4-2
1
Хоссейни
10
Резаэян
3
4
Чешми
4
Закипур
22
Ндонг
14
80
15
5
Какута
10
Машарипов
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
10
Неймар
10
Неймар
9
Аль-Хамдан
Неймар
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
Неймар
9
Митрович
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Митрович
10
Резаэян
20
20
10
Резаэян
23
23
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Эстегляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Эстегляль
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
612
329
Сейвы
4
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Эстегляль
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
12.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Эстегляль
3 : 0
14.09.2026
Аль-Садд
Информация о матче
Главный судья:
Хюн-Джин Ко
(Сеул)
Стадион:
Киндом Арена
Новости команд
Все
Аль-Хиляль
Эстегляль
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
«Нефтчи» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Нефтчи» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 5-го тура
22 ноября
Лига чемпионов Азии Элита: шансы «Аль-Хиляля» и «Шабаба Аль-Ахли» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
2025.08.08 14:14
2
«Рубин» продал защитника сборной Узбекистана
2025.07.09 16:37
1
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
2025.04.29 12:16
7
Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»
2025.04.29 11:06
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+