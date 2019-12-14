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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Хиляль - Эсперанс
Аль-Хиляль - Эсперанс: обзор матча 14 декабря 2019
Аль-Хиляль
14.12.2019, суббота, 17:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Эсперанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Хиляль - Эсперанс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
- : -
23.11.2026
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Аль-Хиляль
2 : 0
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2 : 0
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3 : 1
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
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2 : 3
23.10.2026
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
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Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
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Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Эсперанс
1 : 0
16.03.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Эсперанс
2 : 0
14.02.2026
Петру Атлетику
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Стад Малиен
1 : 0
08.02.2026
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Симба
2 : 2
01.02.2026
Эсперанс
Информация о матче
Стадион:
Олимпик эль-Мензах
Новости команд
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