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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Аль-Дхафра
Спартак - Аль-Дхафра: обзор матча 04 февраля 2013
Спартак
04.02.2013, понедельник, 18:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Аль-Дхафра
55'
Д. Билялетдинов
82'
Ю. Мовсисян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак - Аль-Дхафра
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мовсисян
82'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
А. Козлов
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
55'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Ари
46'
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Дзюба
46'
Замена
В. Зубарев
️️️️
К. Комбаров
46'
Замена
В. Обухов
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
46'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Е. Макеев
46'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Х. Мануэль Инсаурральде
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Уорис
37'
Начало матча
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Статистика матча Спартак - Аль-Дхафра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Аль-Дхафра
Товарищеские матчи
Спартак
2 : 0
04.02.2013
Аль-Дхафра
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Аль-Дхафра
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