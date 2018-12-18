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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Ривер Плейт - Аль-Айн
Ривер Плейт - Аль-Айн: обзор матча 18 декабря 2018
Ривер Плейт
18.12.2018, вторник, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Аль-Айн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ривер Плейт - Аль-Айн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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