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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Эсперанс - Аль-Айн
Эсперанс - Аль-Айн: обзор матча 15 декабря 2018
Эсперанс
15.12.2018, суббота, 19:30
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Аль-Айн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эсперанс - Аль-Айн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Аль-Ахли
2 : 3
21.03.2026
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 1/4 финала
Эсперанс
1 : 0
16.03.2026
Аль-Ахли
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Эсперанс
2 : 0
14.02.2026
Петру Атлетику
Лига чемпионов Африки, 5 тур
Стад Малиен
1 : 0
08.02.2026
Эсперанс
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Симба
2 : 2
01.02.2026
Эсперанс
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
- : -
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
17.10.2026
Аль-Айн
Информация о матче
Стадион:
Олимпик эль-Мензах
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