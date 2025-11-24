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Аль-Духаиль - Аль-Иттихад: обзор матча 24 ноября 2025

Аль-Духаиль
24.11.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
4 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
5' А. Бульбина 33' А. Бульбина 53' А. Бульбина 74' К. Пентек
76' К. Бензема 83' К. Бензема
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Духаиль - Аль-Иттихад
Завершен
Желтая карточка
Луис Альберто
90'
90'
+7'
Желтая карточка
Султан Аль-Брейк
87'
83'
ГОЛ! 4:2! Карим Бензема
Пас отдал Маамаду Думбия
Замена
Карим Будиаф ️️️️➡️️ Марко Верратти
81'
Травма
Марко Верратти
80'
78'
Замена
Хасан Кадеш ️️️️➡️️ Марио Митай
Замена
Исмаил Мохаммед ️️️️➡️️ Адиль Бульбина
78'
76'
ГОЛ! 4:1! Карим Бензема
Пас отдал Мусса Диаби
ГОЛ! 4:0! Кшиштоф Пентек
Пас отдал Луис Альберто
74'
70'
Замена
Салех Аль-Шехри ️️️️➡️️ Стевен Бергвейн
Желтая карточка
Бенжамен Бурижо
64'
Замена
Хомам Ахмед ️️️️➡️️ Эдмилсон Жуниор
60'
60'
Замена
Ахмед Аль-Гамди ️️️️➡️️ Уссем Ауа
60'
Замена
Рожер Фернандеш ️️️️➡️️ Муханнад Шанкити
60'
Замена
Маамаду Думбия ️️️️➡️️ Фабиньо
ГОЛ! 3:0! Адиль Бульбина
Пас отдал Луис Альберто
53'
45'
+2'
ГОЛ! 2:0! Адиль Бульбина
Пас отдал Марко Верратти
33'
20'
Желтая карточка
Мусса Диаби
Желтая карточка
Марко Верратти
9'
ГОЛ! 1:0! Адиль Бульбина
Пас отдал Луис Альберто
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
30
Bautista Burke
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
19
Бенжамен Бурижо
ЦП
6
Марко Верратти
(К) ЦП
77
Адиль Бульбина
ЦП
10
Луис Альберто
АП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Н'Голо Канте
ОП
8
Фабиньо
ОП
8
Уссем Ауа
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Духаиль
38
Jasim Sarour
ВР
96
Amir Hassan
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦП
4
Yousef Ayman
ЦП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
7
Исмаил Мохаммед
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Аль-Иттихад
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-1-3-2-1
30
18
Аль-Брейк
21
Кастеллетто
17
Сабали
22
Бамба
19
Бурижо
6
Верратти
77
Бульбина
8
Жуниор
10
Альберто
9
Пентек
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
4
Шимич
12
Митай
2
Перейра
17
Канте
8
Фабиньо
8
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
90
Бензема
8
Жуниор
14
Ахмед
14
Ахмед
8
Жуниор
6
Верратти
12
Будиаф
12
Будиаф
6
Верратти
77
Бульбина
7
Мохаммед
7
Мохаммед
77
Бульбина
12
Митай
15
Кадеш
15
Кадеш
12
Митай
8
Фабиньо
17
Думбия
17
Думбия
8
Фабиньо
13
Шанкити
78
Фернандеш
78
Фернандеш
13
Шанкити
8
Ауа
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
8
Ауа
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Иттихад
38
Jasim Sarour
ВР
96
Amir Hassan
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Yousef Ayman
ЦП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Остались в запасе
38
Jasim Sarour
ВР
96
Amir Hassan
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Yousef Ayman
ЦП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
15
Luiz Junior
ЦП
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Остались в запасе
47
Hamed Abdullah Yousef
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Иттихад
4
1
Всего ударов по воротам
19
18
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
6
Офсайды
4
0
Количество передач
330
687
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани (Кашмер)
Стадион:
Абдулла бин Халифа
Посещаемость:
6384
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