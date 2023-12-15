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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли - Аль-Иттихад
Аль-Ахли - Аль-Иттихад: обзор матча 15 декабря 2023
Аль-Ахли
15.12.2023, пятница, 21:00
Клубный чемпионат мира, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
21'
А. Маалул (П)
59'
Х. Эль-Шахат
62'
Э. Ашур
90+2'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Иттихад
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Красная карточка
А. Модест
90'
Замена
А. Модест
️️️️
П. Тау
87'
Замена
А. Дьен
️️️️
А. Кука
87'
Замена
Т. Мохамед
️️️️
Кахраба
72'
Замена
А. Сулейя
️️️️
Э. Ашур
72'
Замена
К. Фуад
️️️️
Х. Эль-Шахат
72'
70'
Замена
Жота
️️️️
Ромариньо
70'
Замена
А. Хамдалла
️️️️
И. Коронадо
Желтая карточка
Кахраба
69'
67'
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 3:0!
Э. Ашур
Пас отдал
Кахраба
62'
Желтая карточка
Х. Эль-Шахат
61'
ГОЛ! 2:0!
Х. Эль-Шахат
Пас отдал
Кахраба
59'
49'
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
М. Шанкити
46'
Замена
А. Бамсауд
️️️️
З. Хавсави
45'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
Желтая карточка
Э. Ашур
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Маалул
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Ахмед Эль-Шенави
(К)
ВР
21
Али Маалул
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
13
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
36
Ахмед Кука
ЦП
10
Кахраба
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
28
Карим Фуад
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
7
Жота
ЛВ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
4-1-4-1
1
Эль-Шенави
21
Маалул
6
Ибрахим
5
Абдельмонем
3
Хани
13
Атея
8
Ашур
10
Кахраба
14
Эль-Шахат
36
Кука
10
Тау
4-3-1-2
33
аль-Майюф
13
Шанкити
2
Хавсави
26
Хегази
15
Кадеш
6
Фабиньо
91
Канте
8
Аль-Гамди
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Бензема
14
Эль-Шахат
28
Фуад
28
Фуад
14
Эль-Шахат
36
Кука
15
Дьен
15
Дьен
36
Кука
8
Ашур
17
Сулейя
17
Сулейя
8
Ашур
10
Тау
27
Модест
27
Модест
10
Тау
10
Кахраба
29
Мохамед
29
Мохамед
10
Кахраба
2
Хавсави
24
Бамсауд
24
Бамсауд
2
Хавсави
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
7
Ромариньо
7
Жота
7
Жота
7
Ромариньо
77
Коронадо
9
Хамдалла
9
Хамдалла
77
Коронадо
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Иттихад
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
33
Хамза Алаа
ВР
25
Рами Рабия
ЦЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
33
Карим Эль-Дебес
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
Остались в запасе
43
Марсело Гроэ
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
4
Умар Хавсави
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Иттихад
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
10
5
Офсайды
2
0
Количество передач
202
228
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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