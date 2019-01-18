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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
Акхисар Беледиеспор - Бешикташ: обзор матча 18 января 2019
Акхисар Беледиеспор
18.01.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
81'
С. Цикалеши
23'
Д. Токез
48'
Г. Генюл
76'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
Желтая карточка
Э. Барбоза
88'
86'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ! 1:3!
С. Цикалеши
Пас отдал
А. Врсаевич
81'
76'
ГОЛ! 0:3!
К. Ларин
Пас отдал
А. Льяич
Желтая карточка
М. Лопеш
66'
50'
Желтая карточка
Д. Эркин
48'
ГОЛ! 0:2!
Г. Генюл
Пас отдал
Р. Куарежма
36'
Желтая карточка
Р. Куарежма
28'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Э. Ману
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Токез
Пас отдал
А. Льяич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
10
Жозуэ
АП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-1-3-2-1
99
Озтюрк
77
Вурал
8
Врсаевич
88
Османпаша
13
Лопеш
17
Регаттен
77
Сержиньо
20
Сиссоко
45
Ману
10
Жозуэ
18
Бокила
4-1-2-1-2
1
Кариус
21
Вида
77
Изима-Мирен
77
Генюл
88
Эркин
17
Медель
24
Токез
17
Ленс
22
Льяич
17
Йылмаз
7
Куарежма
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Бешикташ
25
Милан Лукач
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
4
Райко Ротман
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Бешикташ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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